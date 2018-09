BMW und Lufthansa planen keine Flugtaxis

Der Autobauer BMW und die Fluglinie Lufthansa wollen beide nicht in das künftige Geschäft mit Flugtaxis einsteigen.

"BMW kommt zwar ursprünglich aus dem Flugmotorenbau, aber wir werden kein eigenes Flugtaxi auf den Markt bringen", sagte BMW-Chef Harald Krüger der "Welt am Sonntag". Auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte: "Flugtaxis von Lufthansa wird es nicht geben."

Es werde noch viele Jahre dauern, bis diese Technologie so sicher sei, wie das Fliegen mit der Lufthansa heute schon. Sollte dieses Sicherheitsniveau irgendwann auch mit Flugtaxis erreicht werden, könne er sich Kooperationen mit anderen Unternehmen auf diesem Gebiet vorstellen, so Spohr. "Aber bei unserem eigenen Geschäft konzentrieren wir uns auf das, was wir am besten können, den Linienverkehr mit größeren Flugzeugen", sagte Spohr. Der Lufthansa-Chef glaubt auch nicht, dass in absehbarer Zeit elektrisch angetriebene Passagierflugzeuge möglich sein werden. Große elektrische Flugzeuge für mehr als 100 Passagiere mit der nötigen Reichweite seien technisch "auf absehbare Zeit nicht machbar", so Spohr.

