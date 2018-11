BOE IPC - 2018 kam zusammen, um Unternehmen und Experten zur Schaffung eines neuen Ökosystems für das IdD zu vereinen

Peking - Wang Dongsheng, der Gründer und Vorstand von BOE hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel "Scenarios: the Key to IoT" (dt.: Szenarien: der Schlüssel zum IdD), in der er sagte: "Die Nutzen des IdD sollten sich in ...

Wang Dongsheng, der Gründer und Vorstand von BOE hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel "Scenarios: the Key to IoT" (dt.: Szenarien: der Schlüssel zum IdD), in der er sagte: "Die Nutzen des IdD sollten sich in einer verbesserten Erfüllung des menschlichen Strebens nach einem besseren Leben wiederfinden". Die Entwicklung des IdD ist ein Prozess, der hochwertige Algorithmen, die durch professionelle Ressourcen wie Wissen, Normen und Erfahrungen gebildet werden, in die leistungsstarke Informatik (KI, Sensorik, Computer, Speicherung, Übertragung, Anzeige) funktionaler Hard- und Software einbindet und szenenbezogene effektive Massendaten hinzuzieht, sich ständig weiterentwickelt und dadurch Wert schafft. Aus diesem Grund sind "Szenarien" der Schlüssel, um die Wertschöpfung des IdD in Gang zu setzen. Deshalb brachte BOE die Vision "Ecoresystem: Open and Connected" (dt.: Ecoresystem: offen und vernetzt) vor.

Während der BOE IPC - 2018 hielt Kevin Ashton, der das "Internet der Dinge" entscheidend mitgeprägt hat, einen Vortrag über innovative IdD-Anwendungsszenarien. Chen Yanshun, der Vorstandsvorsitzende von BOE, präsentierte in seinem Vortrag mit dem Titel "Focus on Scenarios, Collaboration and Win-Win" (dt.: Fokus auf Szenarien, Zusammenarbeit und Win-Win) eine umfassende Interpretation der innovativen Anwendungen und Szenarien des Unternehmens im Bereich IoT. Gleichzeitig hielten Georges El Fakhri, Professor für Radiologie an der Harvard Medical School, Leon Xu, Vizepräsident von JD.COM sowie Onur H. Karabey, Vorstandsvorsitzender von ALCAN Systems GmbH Grundsatzreden zu den Themen "Role of Molecular Imaging and AI in Healthcare" (dt.: Rolle der molekularen Bildgebung und der KI im Gesundheitswesen), "Creating a Better Future with Technology" (dt.: Mit Technologie eine bessere Zukunft schaffen) und "The Future of Smart Antennas" (dt.: Die Zukunft intelligenter Antennen). Im Laufe der Konferenz tagten sieben Foren zu sieben Themen: Anzeigegeräte, Sensorgeräte, intelligente Fertigungsdienstleistungen, intelligenter Einzelhandel, digitale Kunst, mobiles Gesundheitswesen und intelligente Gesundheitsleistungen. Die Technologien, Produkte und Anwendungen für die verschiedenen Unterbereiche wurden in den jeweiligen Foren besprochen.

In den letzten Jahren brachte BOE kontinuierlich intelligente Schnittstellenprodukte und -lösungen auf den Markt, um Sub-Ökosysteme des IdD zu schaffen. Im Bereich der Geräte und Lösungen stellte BOE eine 8K UHD-Lösung vor, die eine 8K-Anzeigevorrichtung, einen 8K-Decoder und eine 8K Content Cloud-Plattform sowie eine Vielzahl von faltbaren, biegsamen, flexiblen AMOLED-Displays und Lösungen zur Fingerabdrucksidentifizierung unter dem Bildschirm sowie fortschrittliche Sensortechnologien und Lösungen für Medizin, Industrie, Informationsinteraktion, Gensequenzierung und mehr umfasst. Hinsichtlich der IdD-Systeme bietet BOE innovative Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für den intelligenten Einzelhandel, intelligente Fertigung, intelligenten Transport und intelligente Energie. BOE bietet Nutzern im Bereich intelligente Gesundheitsversorgung umfassende Gesundheitsleistungen mithilfe einer mobilen Gesundheitsmanagement-Plattform sowie einem digitalen Krankenhaus.

Seit der Vorstellung seiner Vision "Ecoresystem: Open and Connected" auf der BOE IPC 2016 arbeitet das Unternehmen mit tausenden weltweiten Partnern zusammen. BOE will seine Anwendungs- und Technologieplattformen aktiv öffnen und die IT in verschiedene Branchen einbinden sowie mit Partnern zusammenarbeiten, um Nutzern auf der ganzen Welt erstklassige Erfahrungen mit den innovativen IdD-Anwendungen und -Dienstleistungen zu ermöglichen.

