DAX am Mittag im Plus - Autobauer vorne

Die Börse in Frankfurt hat sich am Mittwochmittag im grünen Bereich gehalten.

Der DAX wurde gegen 12:30 Uhr mit rund 14.420 Punkten berechnet, einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Überdurchschnittliche Zugewinne konnten die Autobauer verbuchen, deren Papiere bereits am Morgen deutlich im Plus lagen.

Am Mittag führten Porsche und Mercedes-Benz die Kursliste an, auch BMW, Volkswagen und Daimler Truck bewegten sich im grünen Bereich. Der Ölpreis stieg deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 117,40 US-Dollar, das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH