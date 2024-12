Dax am Mittag leicht im Minus - Autowerte schwach

Der Dax ist am Montag nach einem eher schwachen Start und einem kurzzeitigen kleinen Ausflug ins Plus wieder leicht in den roten Bereich gerutscht.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.870 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. Besonders schlecht lief es für die Autowerte. Volkswagen, die Porsche-Holding und Porsche rangierten mit deutlichen Verlusten am Ende der Kursliste, für Mercedes-Benz, Daimler Truck und BMW lief es nicht viel besser.

Entgegen dem Trend zulegen konnten dagegen unter anderem Rheinmetall, Siemens Energy und Covestro. "Heute beginnt das große Aufräumen nach dem Verfallstermin am vergangenen Freitag", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die Investoren gingen jedoch weiterhin sehr vorsichtig und selektiv vor. "Das Handelsvolumen dürfte sich gerade vor und zwischen den anstehenden Feiertagen weiter ausdünnen." Insgesamt können die Marktteilnehmer nach Einschätzung von Lipkow aber mit der gesamten Performance des Dax im aktuellen Jahr sehr zufrieden sein. "Die konjunkturellen Umstände in Deutschland hätten diese Kursperformance eigentlich nicht zugelassen." Die Dax-Performance sei insgesamt von nur wenigen international gut aufgestellten schwergewichtigen Index-Unternehmen getragen worden. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0397 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9618 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,74 US-Dollar; das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.