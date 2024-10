Dax am Mittag leicht im Plus - Autowerte gefragt

Der Dax hat am Freitag nach einem Start auf Vortagesniveau bis zum Mittag geringfügig zugelegt.

Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.610 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag. An der Spitze der Handelsliste rangierten die Daimler-Truck-Aktien mit deutlichem Abstand. Hintergrund ist ein unerwartet positiver Ausblick von Volvo, von dem auch Porsche, Volkswagen und BMW profitieren konnten.

Das Schlusslicht bildeten derweil die Papiere von Siemens Energy. "Die Investoren positionieren sich in den nachlaufenden zyklischen Branchen, da sie auf eine potenzielle Konjunkturaufhellung durch die geldmarktpolitischen Maßnahmen seitens der EZB setzen", erläuterte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Technologietitel folgen den Handelsvorgaben aus den USA und insbesondere der Halbleitersektor bleibt weiterhin eine heiße Wette." Das Sentiment bleibe positiv gestimmt, sei jedoch mit vorsichtigen Einfärbungen durchzogen, so Lipkow. "Derzeit gilt: No news are good news." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0842 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9223 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,36 US-Dollar, das waren neun Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.