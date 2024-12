Dax am Mittag weiter auf Tauchstation - Fed-Entscheid wirkt nach

Der Dax ist am Freitag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter klar im roten Bereich geblieben.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.715 Punkten berechnet, 1,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. "Der Verkaufsdruck bleibt unverändert bestehen und hält dem Dax im Ortsbereich zwischen 19.700 und 19.750 Punkten fest", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das Kursniveau war interessanterweise lange Zeit ein sehr hartnäckiges Zwischenhoch gewesen und der Markt scheint sich kollektiv daran zu erinnern. Die Investoren haben ihre Hoffnungen begraben, die Abrechnungen der offenen Terminkontrakte oberhalb des Kursniveau von 20.000 Punkten vollziehen zu können." "Die verbale Ohrfeige der US-Notenbank hat gesessen und die Aufwärtsdynamik aus den Aktienmärkten genommen. Nun rücken die Einzelwerte des Dax 40 in das Interessensfeld der Marktteilnehmer. Heute zur Schlussaktion auf Xetra werden die Optionen auf die Dax-Mitglieder abgerechnet", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0383 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9631 Euro zu haben.