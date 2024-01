Dax am Mittag weiter im Plus - Anleger bleiben zurückhaltend

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem freundlichen Start im grünen Bereich gehalten.

Gegen 12:30 Uhr war der Index mit 16.720 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Mittwochsschluss. Die größten Gewinne gab es bei Zalando, Sartorius und Rheinmetall.

Die größten Verluste gab es bei der Deutschen Bank. "Der Dax hält sich auf seinem Eröffnungskursniveau und ist derzeit in einer abwartenden Haltung", kommentierte Experte Andreas Lipkow den Handelsverlauf. "Die heute noch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten stellen einen potenziellen Show-Stopper dar. Die Marktteilnehmer gehen mit einer 64,5-prozentigen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Leitlinien bereits im März um 25 Basispunkte abgesenkt werden. Darüber werden auch die heutigen US-Preisdaten einen maßgeblichen Beitrag für leisten." Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0982 US-Dollar (0,09 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9106 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 77,98 US-Dollar, das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.