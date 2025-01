Dax am Mittag weiter im Plus - BASF vorn

Der Dax hat am Dienstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.285 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von BASF, Siemens Healthineers, Merck und Deutscher Bank, am Ende die Symrise-Aktien. "Die Marktteilnehmer in Asien haben überwiegend positiv auf die Spekulation reagiert, dass die geplanten US-Strafzölle eventuell sukzessive und über mehrere Monate hinweg angehoben werden könnten", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow.

"Das würde einen potenziellen Inflationsschock in den USA verhindern und der US-Notenbank mehr Handlungsspielraum verleihen." Auch eine mögliche Lösung rund um Tiktok USA unter einer Beteiligung Elon Musks lasse die Investoren zuversichtlicher werden. "Das sorgt zumindest für ein Aufeinander-Zugehen beider Parteien", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0258 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9748 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 80,37 US-Dollar, das waren 64 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.