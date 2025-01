Dax am Mittag weiter im Plus - dünner Handel nach Weihnachten

Der Dax hat sich am Freitag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.915 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, die Porsche-Holding und Brenntag, am Ende Siemens Energy, die Münchener Rück und die Hannover Rück. "Der Dax versucht, sich kurz nach der Feiertagspause wieder über dem Kursniveau von 19.900 Punkten zu etablieren", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

Der Handel sei aber ausgedünnt. "Auf der geopolitischen Nachrichtenseite hat sich kaum etwas verändert und wesentliche makroökonomische Daten sind kurz vor dem Jahresabschluss nicht zu erwarten." Mit Blickrichtung auf das kommende Handelsjahr 2025 rückten die potenziellen US-Strafzölle verstärkt in die Wahrnehmung der Investoren, so Lipkow. Noch seien weder Höhe noch Bezugsbranchen ausgemachte Sache und somit blieben die Marktteilnehmer eher zurückhaltend. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0425 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9592 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,86 US-Dollar; das waren 60 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.