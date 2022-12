DAX am Mittag weiter schwach - FMC rutscht tiefer ins Minus

Der DAX hat sich am Dienstag nach einem schwachen Start trotz zwischenzeitlicher Ausflüge ins Plus bis zum Mittag nicht nachhaltig aus dem roten Bereich befreien können.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 14.415 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von RWE, Puma und Vonovia entgegen dem Trend im Plus.

Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von FMC, die nochmal deutlich stärker nachließen als am Morgen. Der kriselnde Dialysekonzern hatte Finanzvorständin Helen Giza am Montagabend als neue Chefin vorgestellt. Die bisherige Vorstandsvorsitzende Carla Kriwet habe ihren Posten "auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen aufgrund von strategischen Differenzen" mit sofortiger Wirkung aufgegeben, hieß es in einer Mitteilung. Kriwet war nur zwei Monaten im Amt.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH