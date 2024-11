Dax arbeitet sich mittags weiter ins Plus - US-Arbeitsmarkt im Blick

Der Dax hat sich am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter ins Plus gearbeitet.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.190 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. "Neue Investmentgelder fließen in die Finanzmärkte und werden auch den Weg in den Dax finden", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Rückenwind bekomme der Index durch die Vorgaben aus China und den Quartalszahlen von Amazon und Intel.

"Die Autowerte dürften etwas Gegenwind von den Quartalszahlen des chinesischen Autoherstellers Li Auto bekommen. Zugleich zeigen die Zahlen nach den gestrigen Daten von BYD auf, dass es in China eine generelle Konsumverlangsamung in der Autonachfrage gibt." "Das Hauptaugenmerk liegt heute auf den US-Arbeitsmarktdaten und den Einkaufsmanagerindizes aus den USA. Beide Datensätze werden im Vorgriff auf die US-Notenbanksitzung in der kommenden Handelswoche mit Spannung erwartet", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0864 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9205 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,16 US-Dollar, das waren 1,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.