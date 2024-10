Dax arbeitet sich nach Ifo-Überraschung ins Plus

Der Dax hat sich am Freitag nach einem zurückhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag in den grünen Bereich gearbeitet.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.475 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. Am Vormittag hatte der Ifo-Geschäftsklimaindex für eine positive Überraschung gesorgt. Das Stimmungsbarometer stieg stärker als erwartet. "Die Marktteilnehmer nutzen derzeit die Rücksetzer bei den deutschen Standardwerten, um die Aktienbestände ausbauen zu können", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.

"Auf der Gewinnerliste ganz oben befinden sich heute die Aktien der Daimler Truck. Die Marktteilnehmer setzen darauf, dass sich die Absatzzahlen des Nutzfahrzeugherstellers wesentlich verbessern werden. Auch die Aktien von Heidelberg Materials, Porsche und Siemens Energy führen die Gewinnerliste an." "Die Kursverluste bei der Mercedes-Benz Group haben sich im weiteren Handelsverlauf eingedämmt." Auf der Verliererseite fanden sich zum Wochenausklang auch die Aktien von Rheinmetall und Continental wieder. "Insgesamt zeigt sich der Handel unaufgeregt in ruhigen Kursbahnen", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0827 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9236 Euro zu haben.