DAX auch am Mittag unter Druck - Fast alle Werte im Minus

Die Börse in Frankfurt hat auch am Montagmittag kräftige Kursverluste verzeichnet.

Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.250 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 1,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Vor allem die Omikron-Variante des Coronavirus sorgt weiter für schlechte Laune auf dem Parkett. Fast alle Werte befinden sich aktuell im roten Bereich. An der Spitze der Kursliste stehen nur die Anteilsscheine von Hellofresh und Merck entgegen dem Trend im Plus. Die größten Abschläge gibt es bei den Aktien der Münchener Rück, von Delivery Hero und von Fresenius. Der Nikkei-Index hatte zuletzt kräftig nachgelassen und mit einem Stand von 27.937,81 Punkten geschlossen (-2,13 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1267 US-Dollar (+0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8875 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,25 US-Dollar und damit 227 Cent oder 3,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH