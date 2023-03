Dax auf zaghaftem Erholungskurs - Credit Suisse weiter im Fokus

Der Dax hat am Donnerstagmorgen erneut einen zaghaften Erholungsversuch gestartet.

Gegen 09:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 14.890 Punkten berechnet, das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. Nach der Ankündigung der Großbank Credit Suisse, sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Schweizer Nationalbank zu leihen, schlugen auch die Aktien von Commerzbank und Deutscher Bank einen Erholungskurs ein und rangierten am oberen Ende der Kursliste.

Neben den Vorgängen um die Schweizer Bank steht im Laufe des Tages auch die EZB-Sitzung im Mittelpunkt. Eine Zinsanhebung gilt dabei als sicher - mit Blick auf deren Umfang hatte es zuletzt allerdings verschiedene Spekulationen gegeben. Marktexperte Andreas Lipkow erwartet eine Zinsanhebung von 25 oder 50 Basispunkten. "Zudem dürften heute die US-Arbeits- und Konjunkturdaten im Blickfeld stehen", so Lipkow. Nachdem am Mittwoch der Empire State Index erneut schwach ausgefallen sei, dürfte das Hauptaugenmerk auf dem Philadelphia Fed Index fallen. Es stehe ein "äußerst spannender und volatiler Handelstag" bevor. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0626 US-Dollar (+0,44 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9411 Euro zu haben.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH