DAX baut Gewinne am Mittag aus - Ölpreis wieder unter 100 Dollar

Die Börse in Frankfurt hat am auch am Mittwochmittag kräftige Kursgewinne verzeichnet.

Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.370 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 3,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Im Vergleich zum Handelsbeginn wurden die Gewinne somit nochmal deutlich ausgebaut. Derzeit befinden sich auch alle Werte im grünen Bereich. Am besten läuft es bei den Aktien von Hellofresh, Continental und Sartorius. Am Ende der Liste rangieren die Versorger RWE und Eon mit einem kleineren Plus. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 25.762,01 Punkten geschlossen (+1,64 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1007 US-Dollar (+0,4 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9085 Euro zu haben. Der Ölpreis fiel unterdessen wieder unter die 100-Dollar-Marke: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 99,36 US-Dollar. Das waren 55 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Am Morgen hatte der Ölpreis noch deutlich zugelegt.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH