DAX baut Gewinne am Mittag aus - Ifo-Index besser als erwartet

Der DAX hat seine anfänglichen Gewinne am Donnerstag bis zum Mittag weiter ausgebaut.

Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.550 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex überraschte positiv: Das Konjunkturbarometer stieg im November von 84,5 auf 86,3 Punkte, wie das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Vormittag mitteilte. Viele Experten hatten einen geringeren Anstieg erwartet. Die Aktien von Vonovia, Covestro und Zalando standen am Mittag an der Spitze der Kursliste. Am Ende rangieren nur die Wertpapiere von Airbus entgegen dem Trend minimal im Minus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0398 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9617 Euro zu haben.

