Dax bewegt sich am Mittag ins Minus - Anleger bleiben verunsichert

Nach einem freundlichen Start hat der Dax am Dienstagmittag seine Gewinne eingebüßt und sich in den roten Bereich bewegt.

Um 12:30 Uhr stand der Index bei 17.320 Punkten und damit 0,1 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag. Die größten Abschläge gab es bei Papieren von Vonovia, Sartorius und der Deutschen Börse. Gewinne gab es entgegen dem Trend bei Anteilsscheinen von SAP, Rheinmetall und Airbus. "Der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen, der gestern aus den USA gemeldet wurde, zeigt nicht in Richtung Rezession", sagte Chefanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

"Auch die in der vergangenen Woche gemeldeten Wirtschaftsdaten sprechen lediglich für eine Abschwächung der Konjunktur. Auch wenn es das Rezessionsgespenst wieder zurück auf das Parkett geschafft hat, findet diese momentan nur in den Köpfen der Anleger statt." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0911 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9165 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,52 US-Dollar, das waren 22 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.