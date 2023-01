DAX bleibt am Mittag im Plus - Anleger mit SAP unzufrieden

Der DAX ist am Donnerstagmittag im Plus geblieben.

Um 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.100 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über Vortagesschluss. Papiere von SAP waren gegen den Trend im Minus und das mit einem Abschlag von fast vier Prozent deutlich.

Das Restrukturierungsprogramm, bei dem der Softwarehersteller 3.000 Stellen streichen will, stößt damit nicht nur unter Mitarbeitervertretern, sondern auch bei Investoren auf Kritik. Es sei zwar positiv, dass das Management "nicht mit der Sense durch das Unternehmen schreitet, sondern Personalentscheidungen entlang des Portfolios ausrichtet", sagte Andreas Hahn, Vorsitzender des europäischen Betriebsrats, dem "Handelsblatt". Aber: "Bei einem trotz widrigster Umstände so guten Ergebnis einen Personalabbau durchzuführen, halte ich für grundlegend falsch." SAP hatte am Donnerstag ein "gezieltes Restrukturierungsprogramm in ausgewählten Bereichen des Unternehmens" angekündigt. Ziel sei es, "den Fokus stärker auf strategische Wachstumsbereiche zu legen", sagte Vorstandssprecher Christian Klein. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0903 US-Dollar (-0,09 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9171 Euro zu haben.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH