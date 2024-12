Dax dreht am Mittag ins Plus und erreicht neues Allzeithoch

Der Dax ist am Montag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag in den grünen Bereich gedreht und hat ein neues Allzeithoch aufgestellt.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.790 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Der bisherige Höchststand von rund 19.675 Punkten war Mitte Oktober aufgestellt worden. An der Spitze der Kursliste standen am Mittwoch die Anteilsscheine von Adidas, der Münchener Rück und von BASF. Entgegen dem Trend ließen auch einige Werte nach: Die stärksten Abschläge gab es bei den Papieren von Siemens Energy, Bayer und Merck. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0524 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9502 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,54 US-Dollar; das waren 70 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.