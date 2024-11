Dax dreht am Mittag leicht ins Minus - weiter kaum Bewegung

Der Dax ist am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag leicht in den roten Bereich gedreht.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.175 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Rheinmetall und BMW, am Ende die Porsche-Holding, Vonovia und Siemens Healthineers. Vor allem die fehlenden Impulse sorgten weiter für wenig Bewegung.

"Die Handelsimpulse werden in den kommenden Handelstagen weniger und so stehen lediglich die noch anstehenden Quartalszahlen von Nvidia in dieser Handelswoche im Fokus bei den Investoren", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Das könne wiederum dem Dax helfen, sich auf dem aktuellen Kursniveau zu stabilisieren. "Keine Nachrichten sind derzeit gute Nachrichten." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0542 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9486 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,54 US-Dollar; das waren 50 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.