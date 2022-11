DAX dreht am Mittag leicht ins Plus - Euro schwächer

Der DAX hat sich am Donnerstag nach einem schwachen Start bis zum Mittag in den grünen Bereich geschoben.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.680 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Continental, Henkel und Adidas. Conti hatte zuvor neue Geschäftszahlen vorgelegt. Unter anderem stieg der operative Gewinn demnach trotz höherer Kosten überraschend deutlich. Kräftige Verluste gab es am Mittag bei den Anteilsscheinen von Vonovia, Adidas und der Deutschen Telekom. Mit Spannung werden weiter neue Inflationsdaten aus den USA erwartet, die 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 0,9949 US-Dollar (-0,63 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0051 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 91,99 US-Dollar. Das waren 66 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH