Dax dreht am Mittag trotz ZEW-Überraschung ins Minus

Der Dax ist am Dienstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag ins Minus gedreht.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.190 Punkten berechnet, was einem Abschlag von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag entspricht. An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von Airbus, RWE und Covestro entgegen dem Trend im Plus.

Die größten Abschläge gab es bei Sartorius, Brenntag und Symrise. Auch der überraschend starke ZEW-Index sorgte nicht für viel Kauflaune: Der entsprechende Index stieg im Oktober unerwartet stark um 10,3 Punkte auf nun -1,1 Zähler, wie das ZEW in Mannheim mitteilte. Marktbeobachter hatten nur mit einem leichten Anstieg gerechnet. "Die Stimmung bei den Marktteilnehmern hat sich laut ZEW-Index etwas aufgehellt. Insbesondere für die europäische Konjunktur könnte eine Änderung des Stimmungsbilds herausgestellt werden", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Bei der Deutschen Konjunktur ist der Pessimismus etwas rückläufiger, bleibt aber insgesamt verhalten." Es gebe derzeit keinen Freifahrtschein für den Dax, die Gemengelage bleibe schwierig und es kämen immer neue Störfaktoren und Bremseffekte hinzu. "Somit verschiebt sich die Annahme für einen potentiellen konjunkturellen Aufschwung in Deutschland eher in Richtung erstes bzw. Anfang zweites Quartal 2024", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0555 US-Dollar (-0,03 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9474 Euro zu haben.