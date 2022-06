DAX-Erholung vorerst vorbei - Ölpreis bricht ein

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst deutliche Kursverluste verzeichnet und damit den zuletzt eingeschlagenen Erholungskurs vorerst verlassen.

Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.045 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 1,9 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag.

Rezessionsangst wirkte sich am Morgen auch deutlich auf den Ölpreis aus, der regelrecht einbrach. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 108,90 US-Dollar. Das waren 5,74 Dollar oder 5,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Es wird erwartet, dass vielerorts die staatlichen Maßnahmen gegen die hohe Inflation demnächst weiter verstärkt werden. Dies sorgt für Unsicherheit bei den Anlegern. Am Nachmittag wird sich ihr Blick schließlich auf eine Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell im US-Kongress richten. Dabei werden weitere Hinweise für die künftige US-Geldpolitik erwartet.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH