DAX gibt nach - Zinssorgen wieder größer

Der DAX hat am Dienstag bis zum Mittag nachgegeben.

Um 12:30 Uhr standen rund 15.010 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, 0,8 Prozent weniger als bei Vortagesschluss. Anleger blicken gebannt auf die in dieser Woche anstehenden Zinsentscheidungen.

Am Dienstag beginnt das zweitägige Meeting der US-Notenbank, wobei es Ergebnisse erst am Mittwoch gibt. Dass die FED das Zinstempo drosseln und nur noch um 25 Basispunkte erhöhen wird, gelte als ausgemacht, sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Entscheidend wird deshalb der weitere Zinsausblick sein." An den Börsen werde noch immer mit ersten Zinssenkungen ab dem Spätsommer oder Herbst gerechnet, so Altmann. "Es ist gut möglich, dass Jerome Powell diesen Hoffnungen ein jähes Ende bereitet." Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0830 US-Dollar (-0,20 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9234 Euro zu haben.

