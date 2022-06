DAX hält Gewinne am Mittag - Fast alle Werte legen zu

Die Börse in Frankfurt hat sich am Dienstagmittag klar im grünen Bereich gehalten.

Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.390 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Fast alle Werte konnten zulegen, am stärksten die Anteilsscheine von Sartorius, Covestro und Merck. Abschläge gab es nur bei den Papieren von Zalando, Hellofresh und der Deutschen Telekom. Mit Spannung wird am Nachmittag der Handelsbeginn an den US-Börsen erwartet. Am Vortag gab es aufgrund eines Feiertags keine Vorgaben. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 26.246,31 Punkten geschlossen (+1,84 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0559 US-Dollar (+0,4 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9471 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen wieder deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 115,90 US-Dollar. Das waren 1,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH