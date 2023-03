Dax hält sich am Mittag im Plus - FED-Präsident im Fokus

Der Dax hat am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag seine Gewinne gehalten.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.680 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über dem Schlusskurs von Montag. Die größten Gewinner in der Kursliste waren die Aktien von Zalando, Porsche und Covestro, größere Kursverluste hatten Henkel und Fresenius zu verzeichnen - und auch für Vonovia ging es deutlich bergab, nachdem Berichte über eine Razzia die Runde machten.

"FED-Präsident Jerome Powell hat es heute in der Hand, den Handelstag nachhaltig zu bestimmen", sagte Marktexperte Thomas Altmann. Bei seiner Anhörung vor dem Kongress werde Powell sicherlich noch einmal klar machen, dass der US-Leitzins noch mehrmals steigen müsse. "Für die Börsen hängt heute alles daran, wie sehr sich Powell für die nächste Zinssitzung in zwei Wochen in die Karten schauen lässt." Eine Festlegung auf einen erneuten 25-Basispunkte-Schritt dürfte für Erleichterung sorgen, lässt Powell dagegen die Tür für eine 50-Basispunkte-Erhöhung weit offen, könnte das zu neuer Verunsicherung führen, so Altmann. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0668 US-Dollar (-0,12 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9374 Euro zu haben.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH