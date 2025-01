Dax lässt am Mittag nach - Anleger warten auf neue Impulse

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag in den roten Bereich bewegt.

Gegen 12:35 Uhr wurde der Index mit rund 19.840 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Airbus, die Hannover Rück und RWE, am Ende die Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen. "Dem Dax fällt der Jahresstart nicht einfach", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

"Mit einer leicht verkaterten Haltung kann er nur kurzzeitig das Kursniveau oberhalb von 20.000 Punkten halten. Danach setzen sofort Gewinnmitnahmen ein und drücken den Deutschen Aktienindex wieder auf das Kursniveau von 19.900 Punkten." Die Investoren fingen äußerst selektiv bei ihrer Aktienauswahl vor und fokussierten sich speziell auf die Aktien aus den defensiven Sektoren, so Lipkow. Zyklische Branchen seien zum Jahresstart weniger gefragt. "Die Konjunkturkarte für Europa ist kein wirklicher Trumpf und wird daher vorerst nicht von den Investoren ausgespielt", fügte der Marktexperte hinzu. "Es hängt heute vieles an der Handelssitzung in den USA ab. Dann wird sich zeigen, ob die Investoren für die deutschen Standardtitel einen Gang hoch schalten oder den Füssen komplett vom Gaspedal nehmen." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0321 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9689 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 75,70 US-Dollar; das waren 1,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.