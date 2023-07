Dax lässt nach - Zurückhaltung vor Zinsentscheid

Am Mittwoch hat der Dax nach einem bereits schwachen Start nachgelassen, einen Teil seiner Verluste zum Abend jedoch wieder abbauen können.

Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.131 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die größten Verluste gab es Porsche, MTU und Adidas.

Gewinne gab es entgegen dem Trend bei Fresenius. Vor der Notenbanksitzung der Fed am Abend sind die Anleger zurückhaltend. "Es bleibt nur zu hoffen, dass die optimistisch eingestellten Investoren nicht an ihrer Euphorie ertrinken", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow die Stimmung auf dem Parkett. "Die Quartalszahlen von Porsche, Microsoft und Co. stellen derzeit zumindest keine ausreichend großen Rettungsboote dar." Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1074 US-Dollar (0,16 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9030 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 83,50 US-Dollar, das waren 14 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH