DAX legt am Mittag kräftig zu - Alle Werte im Plus

Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag kräftige Kursgewinne verzeichnet.

Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.700 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Dabei befinden sich alle Werte im grünen Bereich. An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Delivery Hero, Zalando und Infineon jeweils mehr als vier Prozent im Plus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1261 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8880 Euro zu haben. Der Goldpreis stieg leicht an, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.782 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 50,88 Euro pro Gramm.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH