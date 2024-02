Dax legt am Mittag zu - enge Handelsspanne

Der Dax ist am Montag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag etwas in den grünen Bereich gerückt.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.960 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste standen Adidas, RWE und die Commerzbank, größere Abschläge gab es entgegen dem Trend unter anderem bei BMW, Brenntag und Zalando. "Der Dax hält sich am Montag in einer sehr engen Handelsspanne um den Kursbereich von 16.900 Punkten auf", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

"Die Investoren setzen dabei verstärkt auf die defensiven Sektoren und trennen sich von den Aktien aus den zyklischen Branchen." Das konjunkturelle Sentiment sei weiterhin zuversichtlich, aber die angestiegenen Renditen bei den Staatsanleihen seien ebenfalls wieder verlockend und hielten die europäischen Aktien in engen Kursbahnen. "Neue Dynamik wird erst wieder der US-Handel bringen können", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0754 US-Dollar (-0,25 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9299 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,92 US-Dollar; das waren 41 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.