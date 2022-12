DAX legt am Mittag zu - ZEW-Index besser als erwartet

Der DAX ist am Dienstagmittag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag in den grünen Bereich gesprungen.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 14.425 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelten mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren fielen besser als erwartet aus. Der entsprechende Index stieg im Dezember um 13,4 Punkte auf nun -23,3 Zähler, wie das ZEW in Mannheim mitteilte. Marktbeobachter hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. An der Spitze der Kursliste standen am Mittag die Aktien von Zalando, Adidas und Continental. Entgegen dem Trend gab es unter anderem bei den Papieren von RWE, Henkel und Beiersdorf Verluste.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH