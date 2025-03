Dax legt kräftig zu - Goldpreis auf Rekordniveau

Zum Freitagmittag hin hat der Dax seine Zuwächse vom Handelstagesstart weiter ausgebaut.

Gegen 12:30 notierte der Leitindex bei rund 22.900 Punkten, ein deutliches Plus von 1,5 Prozent zum Schlussniveau des Vortages. Am Vormittag waren Berichte zu Einigungen in der Sondervermögen-Frage veröffentlicht worden, was zur guten Börsenstimmung beigetragen haben könnte. "Die Risiken für unliebsame und kaum abschätzbare negative geopolitische Überraschungen am Wochenende" blieben aber weiter präsent, sagte der Börsenexperte Andreas Lipkow. Von der Risikoaversion profitiere der Goldpreis.

Dieser hatte am Vormittag erstmals die Schwelle von 3.000 US-Dollar je Feinunze überstiegen. Gegen Mittag war er wieder knapp unter die Marke abgesunken. "Die Nachfrage nach deutschen Aktien steigt international bei den Investoren an, begrenzt sich jedoch vorerst auf die Index-Schwergewichte und den Unternehmen mit intakten Equity-Stories", so Lipkow weiter. Auch die US-Vorbörsen signalisierten eine freundliche Handlungseröffnung. "Die Investoren warten heute noch auf die Veröffentlichung des US-Verbrauchervertrauens und dürften sich dann langsam ins Wochenende verabschieden." Rheinmetall, BASF und Heidelberg Materials führten die Kursliste am Mittag an. Schlusslicht bildeten die Aktien von Vonovia, hinter denen der Telekom und von Qiagen. Die europäische Gemeinschaftswährung war am frühen Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0897 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9177 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.997 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 88,42 Euro pro Gramm. Ebenso stieg der Ölpreis: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 70,46 US-Dollar; das waren 58 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.