Dax legt nach Ifo-Daten deutlich zu

Der Dax hat am Dienstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag den Weg in den grünen Bereich eingeschlagen.

Gegen 12:30 wurde der Index mit rund 23.110 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Bayer, Airbus und BMW konnten am stärksten zulegen. Die größten Abschläge gab es entgegen dem Trend hingegen bei Siemens Energy, Sartorius und Rheinmetall. Die Anleger reagierten am Mittag unter anderem auf Daten des Münchner Ifo-Instituts.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank sagte: "Der Ifo-Geschäftsklimaindex lässt nicht darauf schließen, dass die deutsche Wirtschaft nun unmittelbar durchstartet." Zwar dürfte ein rückläufiges Bruttoinlandsprodukt vorerst der Vergangenheit angehören, doch andererseits würden die Wachstumsraten zunächst Magerkost bleiben. Andererseits machen sich die von den potenziellen Koalitionären CDU/CSU und SPD initiierten Ausgaben dann aber doch bemerkbar. "So hellen sich die Erwartungen hinsichtlich des weiteren Geschäftsverlaufs deutlicher auf", so Gitzel. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0812 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9249 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,41 US-Dollar; das waren 41 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.