DAX legt zu - Vonovia-Anleger enttäuscht

Zum Wochenausklang hat der DAX noch einmal deutlich zugelegt und zumindest den Kursrutsch vom Montag egalisiert.

Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.669,29 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von genau 1,00 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Daimler war mit einem Kursplus von über fünf Prozent kurz vor Handelsschluss mit Abstand an der Spitze der Kursliste, auch BMW und der Autozulieferer Conti liefen gut, nicht aber Volkswagen-Aktien, die zu diesem Zeitpunkt im Minus waren.

Am kräftigsten ging es bis kurz vor Handelsende aber mit über zwei Prozent für Vonovia nach unten. Anleger waren von der vorerst gescheiterten Übernahme der Deutschen Wohnen enttäuscht. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1761 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8503 Euro zu haben.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH