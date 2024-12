Dax leicht im Plus - kaum Dynamik durch US-Arbeitsmarkt

Zum Wochenausklang hat der Dax leichte Zuwächse verzeichnet.

Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.384 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Zu den Gewinnern zählten zum Wochenausklang Henkel, Bayer und BMW. Ins Minus ging es dagegen unter anderem für die Papiere von Siemens Energy, der Commerzbank und Heidelberg Materials. Zum verhaltenen Agieren der Anleger passte am Freitag auch der Arbeitsmarktbericht aus den USA. Dieser fiel größtenteils den Erwartungen entsprechend aus.

Auch für den weiteren Zinskurs der Fed gab der Bericht keine klare Richtung vor. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0570 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9461 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.640 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 80,31 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 71,15 US-Dollar, das waren 94 Cent oder 1,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.