DAX rutscht in die Verlustzone - Autowerte legen zu

Der DAX ist am Dienstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag in die Verlustzone gerutscht.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.700 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent unter Vortagesschluss. Entgegen dem Trend legten allerdings die Autowerte zu.

Die Papiere von Porsche rangierten deutlich im Plus, die Anteilsscheine von Continental, Volkswagen, BMW und Mercedes legten zumindest etwas zu. Die größten Abschläge gab es unterdessen bei den Aktien von Vonovia, Heidelbergcement und MTU. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0001 US-Dollar (-0,26 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9999 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlicher als am Morgen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 92,00 US-Dollar. Das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH