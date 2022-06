DAX rutscht kräftig ab - Inflation und Zinsen machen Sorgen

Der DAX ist am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag noch deutlich tiefer in den roten Bereich gerutscht.

Gegen 12:30 wurde der Index mit rund 13.110 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 2,8 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. Der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch war an den Börsen in Übersee noch gelassen aufgenommen worden, sorgte am deutschen Aktienmarkt aber für Unruhe.

Für Aufsehen sorgte auch die Schweizer Nationalbank, die nach mehr als sieben Jahren überraschend eine Zinserhöhung angekündigt hatte. Der Leitzins und der Zins auf Sichteinlagen bei der Notenbank beträgt ab Donnerstag aber immer noch -0,25 Prozent, nach -0,75 Prozent zuvor. Entgegen dem negativen Trend an den Börsen rangierte das Papier der Deutschen Börse leicht im positiven Bereich. Weit Abgeschlagen am Ende der Kursliste war die Aktie von Zalando, unter anderem gefolgt von Eon und BASF. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0408 US-Dollar (-0,4 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9608 Euro zu haben.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH