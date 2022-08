DAX sackt tiefer ins Minus - Euro schwächer

Der DAX hat am Dienstagmittag seine Verluste ausgebaut.

Um 12:30 Uhr standen 13.350 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, das ist rund ein Prozent weniger als bei Vortagesschluss. Europaweit wurden vor allem Unternehmensanteile aus den Bereichen Reise und Freizeit, Technologie und Finanzdienstleistungen abgestoßen, gegen den Trend gefragt waren dagegen Telekommunikationsgesellschaften.

Im DAX war dementsprechend auch die Deutsche Telekom am Mittag ein Prozent im Plus, gut lief es aber auch für Bayer und Fresenius Medical Care. DAX-Schlusslicht war am Mittag Zalando mit einem Preisabschlag von über fünf Prozent, auch Puma, Hellofresh und Adidas waren um die drei Prozent günstiger zu haben. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0233 US-Dollar (-0,3 Prozent), ein Dollar wurde dementsprechend für 0,9772 Euro gehandelt.

