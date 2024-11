Dax schließt im Minus - Porsche hinten

Am Mittwoch hat der Dax nach zwischenzeitlichen Kursgewinnen leicht nachgelassen.

Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.003,11 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die größten Kursverluste verzeichneten die Papiere von Porsche Automobil mit über sieben Prozent im Minus, direkt hinter den Werten von Infineon und Bayer. Dagegen konnten Aktien von Siemens Energy an der Spitze der Kursliste über 18 Prozent zulegen, starke Quartalszahlen ließen Anleger jubeln. "Nahezu ungebremst ging es mit dem Dax heute unter die 19.000er Marke, womit sich der Rückstand auf eine immer noch relativ stabile Wall Street weiter vergrößert. Nach der Wahl Trumps zum 47. Präsidenten der USA favorisieren die weltweiten Investoren ganz klar amerikanische Unternehmen und schichten ihr Kapital von anderen Börsenplätzen weiter in Richtung New York um", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Verlauf. Der Experte hält es aber für möglich, dass die Kursdelle "kurzfristiger Natur" ist und hält das anhand von Erfahrungen aus der Vergangenheit auch für plausibel. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0569 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9462 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.591 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent).

Das entspricht einem Preis von 78,82 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 72,22 US-Dollar, das waren 33 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.