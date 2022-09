DAX startet freundlich - Hellofresh-Aktie stürzt ab

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet.

Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.220 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,0 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

An der Spitze der Kursliste standen die Anteilsscheine von Porsche, der Deutschen Bank und von Volkswagen. Die Papiere von Hellofresh ließen unterdessen entgegen dem Trend mehr als fünf Prozent nach. Hintergrund dürfte unter anderem eine Gesundheitswarnung der US-Behörden vom Wochenende für bestimmte Hackfleischpakete in Hellofresh-Mahlzeitensets sein, die im Juli versandt wurden. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 28.542,11 Punkten geschlossen (+1,16 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0191 US-Dollar (+0,98 Prozent).

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH