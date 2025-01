Dax startet freundlich - US-Berichtssaison läuft an

Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.320 Punkten berechnet, damit ein Plus von 0,2 Prozent zum Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Continental-Aktien, am Ende die Papiere von Beiersdorf und MTU. Die Investoren warteten "mit Hochspannung auf die heute beginnende US-Berichtssaison" mit den Quartalszahlen von JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.

"Zusätzlich treffen die US-Verbraucherpreise und der Empire State Index auf ein voll Spannung geladenes Interessensumfeld." Die Marktteilnehmer wollten Gewissheit über die zukünftige Zinspolitik der US-Notenbank, erläuterte der Analyst. Dafür sei die weitere Preisentwicklung in den USA maßgeblich. Die US-Notenbank habe mehrfach darauf hingewiesen, zukünftig stark angetrieben vorgehen zu wollen. "Das bedeutet, dass die Preis- und Konjunkturdaten wieder wesentlich wichtigere Rollen einnehmen werden", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0302 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9707 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 80,35 US-Dollar, das waren 43 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.