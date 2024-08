Dax startet im Plus - Damoklesschwert Nahost

Der Dax ist am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gestartet.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 17.790 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Montag. Die größten Gewinne gab es am Morgen bei Papieren von Siemens Energy, der Hannover Rück und Daimler Truck. Die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei Anteilsscheinen von Sartorius, Merck und Zalando. "Den Anlegern steht die Angst vor den anstehenden Wirtschaftsdaten förmlich ins Gesicht geschrieben", sagte Chefanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

"Niemand verspürt derzeit die Motivation, vor den Inflations- und Einzelhandelsdaten aus den USA große Positionen einzugehen." Hinzu komme die Unsicherheit über die geopolitische Situation, so Stanzl. "Niemand weiß, ob der Iran Israel angreifen wird und welche Folgen eine solche Eskalation für den Ölpreis haben würden. Das Damoklesschwert der Geopolitik dürfte auch bei wunschgemäßen Daten in dieser Woche bedrohlich über dem Markt hängen bleiben." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0930 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9149 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 81,85 US-Dollar, das waren 45 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.