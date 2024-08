Dax startet im Plus - Investoren fassen neuen Mut

Der Dax ist am Freitagmorgen mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet.

Gegen 9:35 Uhr wurde der Leitindex mit rund 17.710 Punkte berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. Die größten Gewinne gab es am Morgen bei Papieren von Rheinmetall, Vonovia und Sartorius. Die größten Abschläge gab es bei Anteilsscheinen von Siemens, Henkel und Beiersdorf. "Die US-Wirtschaft wird sich aller Voraussicht nach weiter abschwächen, aber dass sie bereits in einer Rezession steckt, ist eher unwahrscheinlich", sagte Chefanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Diese Erkenntnis verhalf den Börsen gestern zu einer kräftigen Erholung, angetrieben durch positive Arbeitsmarktdaten, die die Angst vor einer drohenden Rezession linderten. Investoren fassen zumindest kurzfristig wieder Vertrauen in die US-Wirtschaft, insbesondere nach den jüngsten Schwankungen in den Märkten." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0927 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9152 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 79,00 US-Dollar, das waren 16 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.