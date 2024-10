Dax startet im Plus - Rückenwind aus den USA

Der Dax ist am Dienstag positiv in den Tag gestartet.

Um 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.603 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die MTU-Aktien. Das Schlusslicht bildeten derweil die Papiere von Continental, Zalando und Deutscher Bank. "Die Kursrekordjagd geht bei den deutschen Standardwerten weiter und wird von der guten Handelssitzung aus den USA befeuert", erklärte Marktanalyst Andreas Lipkow.

"Die wenigen deutschen Technologietitel können im Warmwasser der Wall Street mitschwimmen und ziehen den Gesamtmarkt nach oben. Es kam für viele Marktteilnehmer sehr überraschend, dass die Kauflaune gestern Nachmittag auch auf die deutschen Dax 40 Titel rübergeschwappt ist." Am Dienstag stünden die Quartalszahlen von Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Johnson & Johnson und United Health im Blickpunkt, so Lipkow. "Zusätzlich dürfte die morgige EZB-Ratssitzung bereits ihre Schatten vorauswerfen. Der Handel könnte dem Trend vorerst folgen, da viele Vermögensverwalter und Fondsmanager weiter zukaufen, um die Performance halten zu können." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,0885 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9187 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,43 US-Dollar, das waren 303 Cent oder 3,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.