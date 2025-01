Dax startet kaum verändert ins Jahr 2025

Die Börse in Frankfurt hat zum Start des ersten Handelstags des Jahres 2025 zunächst kaum Kursveränderungen verzeichnet.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 19.905 Punkten berechnet, dies entspricht einem minimalen Minus im Vergleich zum Handelsschluss am Montag. An der Spitze der Kursliste rangierten Airbus, BASF und Infineon, am Ende BMW, Beiersdorf und Merck. "2025 verspricht auch an den Börsen jede Menge Spannung", sagte Thomas Altmann von QC Partners.

"Und an den Aktienmärkten dürfte 2025 kein einfaches Jahr werden. Denn nach dem äußerst erfolgreichen Börsenjahr 2024 starten Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 jetzt mit im historischen Vergleich hohen Bewertungen in das neue Jahr." Diese Bewertungen müssten jetzt durch weiter steigende Unternehmensgewinne gerechtfertigt werden. "Dazu kommt aus den USA, Frankreich und Deutschland aktuell jede Menge politische Unsicherheit", so Altmann. "Schwankungen dürften für das bevorstehende Börsenjahr also vorprogrammiert sein." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0351 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9661 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,93 US-Dollar; das waren 29 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.