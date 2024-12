Dax startet leicht im Minus - Anleger hoffen auf Weihnachtsrally

Der Dax ist am Montag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.580 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, BASF und Beiersdorf, am Ende Bayer, Volkswagen und die Porsche-Holding. "Mit dem starken Wochenschluss im Deutschen Aktienindex ist in Frankfurt der Startschuss für eine Jahresendrally gefallen", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.

Die technischen Voraussetzungen seien gegeben: Über 19.300 Punkten sei der Weg bis zur psychologischen 20.000er-Marke frei. "Die mehrmonatige Seitwärtsrange könnte nach oben aufgelöst werden." Dafür müssten allerdings die Käufer am Ball bleiben, sonst werde es nichts mit den Kursgeschenken unter dem Weihnachtsbaum. "Ein allzu starker Rückfall unter 19.300 Zähler sollte vermieden werden." Fondsmanager dürften jetzt in eine Art Automatismus verfallen, so Stanzl. "Um die Bilanz zum Jahresende aufzupolieren, werden schlecht gelaufene Aktien verkauft und Positionen in Gewinnern aufgestockt." Bei diesem "Window Dressing" werde noch einmal das Schaufenster aufgehübscht und das funktioniere vor allem mit den Aktien, die ohnehin zu den Kurstreibern im Dax zählten. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,0505 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9519 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 72,39 US-Dollar; das waren 55 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.