DAX startet mit Gewinnen - Ölpreis sinkt immer weiter

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst Kursgewinne verzeichnet.

Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.665 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Nach Ansicht vieler Marktkommentatoren herrscht weiter große Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft im Zuge der Corona-Pandemie. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Siemens Energy, MTU und Münchener Rück. Die größten Verluste verzeichneten die Werte von Infineon, der Deutschen Post und Delivery Hero. Der Ölpreis sank unterdessen weiter: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,24 US-Dollar, das waren 23 Cent oder 0,31 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH