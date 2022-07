DAX startet mit Gewinnen - US-Börsen bleiben geschlossen

Die Börse in Frankfurt zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet.

Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.865 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

Aus den Vereinigten Staaten wird es im Laufe des Tages wegen des Unabhängigkeitstags keine Impulse geben: Die US-Börsen bleiben aufgrund des Feiertags geschlossen. An der Spitze der Kursliste standen am Morgen die Wertpapiere von Eon, Siemens und Siemens Healthineers. Entgegen dem Trend deutlich im roten Bereich rangierten die Aktien von Zalando. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0429 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9589 Euro zu haben.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH