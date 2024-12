Dax startet mit Verlusten in Weihnachtswoche

Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den Handelstag gestartet.

Gegen 9:35 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.815 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, die Münchener Rück und Siemens Energy, am Ende Bayer, Porsche und Volkswagen. "Ab heute dürfte es auf dem Parkett deutlich ruhiger werden", sagte Thomas Altmann von QC Partners.

Beim Dax gibt es jetzt nur noch drei Handelstage in diesem Jahr. Und da sei nicht davon auszugehen, dass Anleger ihre Positionierungen noch in großem Stil verändern, so Altmann. Geringe Umsätze bedeuteten allerdings nicht automatisch, dass auch die Schwankungen gering bleiben. "Denn in einem ausgedünnten Markt reichen schon wenige Orders, um den Markt zu bewegen." Die 20.000 dürfte auch während der nächsten Tage eine hart umkämpfte Marke bleiben, so der Marktexperte. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,0408 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9608 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,09 US-Dollar; das waren 15 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.