Dax startet vor EZB-Zinsentscheid im Plus

Der Dax ist am Donnerstagmorgen positiv in den Handelstag gestartet.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.170 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. Der Termin des Tages ist der Zinsentscheid der EZB am Nachmittag.

Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank den Leitzins bereits wie erwartet um 25 Basispunkten angehoben und, falls notwendig, weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt. "Das ist der geldpolitische Weg, welcher bereits seit einem Jahr bestritten wird", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Auch die EZB werde am Donnerstag eine ähnliche Tonalität nutzen, um sich einen möglichst großen Aktionsraum sichern zu können, erwartet er. "Positive Nachrichten gibt es aus dem Automotive-Sektor von Mercedes-Benz und Renault." Diese könnten den gesamten Sektor stützen. "Es sollten jedoch im Vorfeld der EZB-Sitzung keine großen Burgunder erwartet werden", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,1117 US-Dollar (+0,27 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8995 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 83,61 US-Dollar, das waren 69 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH